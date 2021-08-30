RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дмитро Соболєв: бюджетні
орієнтири. Чому прожитковий...

Дмитро Соболєв: бюджетні орієнтири. Чому прожитковий...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:35

Дмитро Соболєв: бюджетні орієнтири. Чому прожитковий...

Пропонуємо до обговорення:
Проєкт державного бюджету на 2022 рік. Саме цим документом в Україні встановлюється низка соціальних стандартів.

Дивися повний текст Дмитро Соболєв: бюджетні орієнтири. Чому прожитковий мінімум в Україні – це гарантована бідність.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95404
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:36

Ответ на вопрос "За счет чего" - автор так и не смог сформулировать
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1655
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 21:03

Конрад Карлович, ответ? У него и вопроса такого нет. Только многословное отмечание, что если доход у тебя в размере прожиточного минимума, то денег хватит едва на выживание. И из этого очень странный вывод, что поэтому общая бедность.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1122
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прожитковий мінімум піднімуть з 2022 року
R2 » Чет 16 вер, 2021 09:51
5 258
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 20:50
Scotch
У МОЗ пояснили, чому перенесли дату повного переходу на...
R2 » Сер 01 вер, 2021 19:08
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 19:08
tvd4
Дмитро Соболєв: про кроки, які можуть допомогти Україні...
R2 » Пон 30 сер, 2021 09:56
5 539
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 15:40
grig90vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97899)
16.09.2021 23:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.