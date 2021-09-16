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Вартість квартир в Україні на
первинному ринку — дослідження

Вартість квартир в Україні на первинному ринку — дослідження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:17

Вартість квартир в Україні на первинному ринку — дослідження

Пропонуємо до обговорення:
Від початку року кількість пошукових запитів “купити квартиру” в новобудовах зросла втричі.

Дивися повний текст Вартість квартир в Україні на первинному ринку — дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:17

Зачем вы смотрели ОЛХ если статья о первичном рынке?
цены на объекты с двумя комнатами в Киевской и Днепропетровской областях вдвое выше — $ 66 930 и $ 60 440 соответствии;
Неправда, в ДНДП области есть куда дешевле варианты.
Непрофессионализм и дилетанство.
sundaytvgood
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 17:56

ну ели так, то нужно срочно одалживать у родственников и успеть купить!
и постараться воспользоваться ипотекой, пока дают, а то можно не успеть... очень большой спрос, не всем хватит квартир!
Slon_Nosov
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