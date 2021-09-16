Від початку року кількість пошукових запитів “купити квартиру” в новобудовах зросла втричі.
Дивися повний текст Вартість квартир в Україні на первинному ринку — дослідження.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:17
Вартість квартир в Україні на первинному ринку — дослідження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість квартир в Україні на первинному ринку — дослідження.
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:17
Зачем вы смотрели ОЛХ если статья о первичном рынке?
цены на объекты с двумя комнатами в Киевской и Днепропетровской областях вдвое выше — $ 66 930 и $ 60 440 соответствии;
Неправда, в ДНДП области есть куда дешевле варианты.
Непрофессионализм и дилетанство.
Додано: Чет 16 вер, 2021 17:56
ну ели так, то нужно срочно одалживать у родственников и успеть купить!
и постараться воспользоваться ипотекой, пока дают, а то можно не успеть... очень большой спрос, не всем хватит квартир!
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