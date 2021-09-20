Від початку року кількість пошукових запитів “купити квартиру” в новобудовах зросла втричі.
Дивися повний текст Вартість квартир в Україні на первинному ринку — дослідження.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:17
Вартість квартир в Україні на первинному ринку — дослідження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість квартир в Україні на первинному ринку — дослідження.
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:17
Зачем вы смотрели ОЛХ если статья о первичном рынке?
цены на объекты с двумя комнатами в Киевской и Днепропетровской областях вдвое выше — $ 66 930 и $ 60 440 соответствии;
Неправда, в ДНДП области есть куда дешевле варианты.
Непрофессионализм и дилетанство.
Додано: Чет 16 вер, 2021 17:56
ну ели так, то нужно срочно одалживать у родственников и успеть купить!
и постараться воспользоваться ипотекой, пока дают, а то можно не успеть... очень большой спрос, не всем хватит квартир!
Додано: Пон 20 вер, 2021 17:06
с такими ценами лучше первичку рассматривать, как вариант -
Додано: Пон 20 вер, 2021 18:32
Re: Вартість квартир в Україні на первинному ринку — дослідж
Рынок недвижимости мёртв. Квартиры в центре Днепра в жилом состоянии по $750/квадрат висят годами. Были бы деньги - купил бы. Только денег нет ни у меня, ни у других. Покупать просто некому
Знакомый в прошлом году продал дом на окраине Днепра $200/квадрат после косметического ремонта, с сауной, крытым бассейном. Почти год продавал
Нужно смотреть не среднюю хотелку, а суммы реальных сделок. Т. к. сейчас продаёт тот, кто ставит ниже рынка, с заделом на дополнительный прогиб по цене
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