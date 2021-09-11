Чеський автовиробник Skoda Auto, який входить до групи Volkswagen, припинить виробництво на тиждень.
Дивися повний текст Skoda призупинить виробництво авто через дефіцит чипів.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:49
Skoda призупинить виробництво авто через дефіцит чипів
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Дивися повний текст Skoda призупинить виробництво авто через дефіцит чипів.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:49
але хотілося, щоб автівка залишалася автівкою, а не перетворювалася на смартфон на колесах... подивіться на сучасні телевізори - андроїд заглючив і ти навіть кабельне чи Т2 не подивишся... це ж повна лажа якась....
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