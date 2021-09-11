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Skoda призупинить виробництво
авто через дефіцит чипів

Skoda призупинить виробництво авто через дефіцит чипів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:49

Skoda призупинить виробництво авто через дефіцит чипів

Пропонуємо до обговорення:
Чеський автовиробник Skoda Auto, який входить до групи Volkswagen, припинить виробництво на тиждень.

Дивися повний текст Skoda призупинить виробництво авто через дефіцит чипів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:49

але хотілося, щоб автівка залишалася автівкою, а не перетворювалася на смартфон на колесах... подивіться на сучасні телевізори - андроїд заглючив і ти навіть кабельне чи Т2 не подивишся... це ж повна лажа якась....
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:05

  Tamagoch написав:але хотілося, щоб автівка залишалася автівкою, а не перетворювалася на смартфон на колесах... подивіться на сучасні телевізори - андроїд заглючив і ти навіть кабельне чи Т2 не подивишся... це ж повна лажа якась....

Да вообще не вопрос: живые жигули на вторичке все еще можно купить :lol:
_hunter
 
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