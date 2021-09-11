Чеський автовиробник Skoda Auto, який входить до групи Volkswagen, припинить виробництво на тиждень.
Дивися повний текст Skoda призупинить виробництво авто через дефіцит чипів.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:49
Skoda призупинить виробництво авто через дефіцит чипів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Skoda призупинить виробництво авто через дефіцит чипів.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:49
але хотілося, щоб автівка залишалася автівкою, а не перетворювалася на смартфон на колесах... подивіться на сучасні телевізори - андроїд заглючив і ти навіть кабельне чи Т2 не подивишся... це ж повна лажа якась....
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:05
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:29
Все эти технологии и планшеты влияют на конечную цену. И большинство из них, мягко говоря, не очень-то и нужны. Я бы предпочел авто без всяких там ассистентов разметки, мертвого поля (смешно - мертвое поле в легковушке), камер для парковки и т.п., но за меньшую цену.
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