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Skoda призупинить виробництво авто через дефіцит чипів
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:49
Пропонуємо до обговорення:
Чеський автовиробник Skoda Auto, який входить до групи Volkswagen, припинить виробництво на тиждень.
Дивися повний текст Skoda призупинить виробництво авто через дефіцит чипів
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R2
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 06:49
але хотілося, щоб автівка залишалася автівкою, а не перетворювалася на смартфон на колесах... подивіться на сучасні телевізори - андроїд заглючив і ти навіть кабельне чи Т2 не подивишся... це ж повна лажа якась....
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Tamagoch
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:05
Tamagoch написав:але хотілося, щоб автівка залишалася автівкою, а не перетворювалася на смартфон на колесах
... подивіться на сучасні телевізори - андроїд заглючив і ти навіть кабельне чи Т2 не подивишся... це ж повна лажа якась....
Да вообще не вопрос: живые жигули на вторичке все еще можно купить
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_hunter
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:29
_hunter написав: Tamagoch написав:але хотілося, щоб автівка залишалася автівкою, а не перетворювалася на смартфон на колесах
... подивіться на сучасні телевізори - андроїд заглючив і ти навіть кабельне чи Т2 не подивишся... це ж повна лажа якась....
Да вообще не вопрос: живые жигули на вторичке все еще можно купить
Все эти технологии и планшеты влияют на конечную цену. И большинство из них, мягко говоря, не очень-то и нужны. Я бы предпочел авто без всяких там ассистентов разметки, мертвого поля (смешно - мертвое поле в легковушке), камер для парковки и т.п., но за меньшую цену.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:06
Вот во что нас будет ждать в будующем. Потребительство - без вторичного использования.
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egor6508
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:29
Gastarbaiter написав: _hunter написав: Tamagoch написав:але хотілося, щоб автівка залишалася автівкою, а не перетворювалася на смартфон на колесах
... подивіться на сучасні телевізори - андроїд заглючив і ти навіть кабельне чи Т2 не подивишся... це ж повна лажа якась....
Да вообще не вопрос: живые жигули на вторичке все еще можно купить
Все эти технологии и планшеты влияют на конечную цену. И большинство из них, мягко говоря, не очень-то и нужны. Я бы предпочел авто без всяких там ассистентов разметки, мертвого поля (смешно - мертвое поле в легковушке), камер для парковки и т.п., но за меньшую цену.
Так кто мешает их покупать? -- что АвтоТаз что какие-нить индусы такое продолжают клепать. Для особых ценителей есть вторичка -- там вполне живой инжектор при желании найти можно.
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_hunter
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