Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану підприємств ДУС, повідомляє Марлін.
Дивися повний текст Підприємства ДУС отримали 11 мільйонів збитків за пів року.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:28
Підприємства ДУС отримали 11 мільйонів збитків за пів року
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Дивися повний текст Підприємства ДУС отримали 11 мільйонів збитків за пів року.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:48
Дайте мне поруководить, я меньше точно красть буду))) Убыток - так убыток, стадион - так стадион.
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