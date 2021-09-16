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Підприємства ДУС отримали 11
мільйонів збитків за пів року

Підприємства ДУС отримали 11 мільйонів збитків за пів року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:28

Підприємства ДУС отримали 11 мільйонів збитків за пів року

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить зведений звіт про виконання показників фінансового плану підприємств ДУС, повідомляє Марлін.

Дивися повний текст Підприємства ДУС отримали 11 мільйонів збитків за пів року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:28

Живите по средствам и не будет убытков.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:48

Дайте мне поруководить, я меньше точно красть буду))) Убыток - так убыток, стадион - так стадион.
m12345oleg
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Модератори: Ірина_, Модератор

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