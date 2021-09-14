Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
Дивися повний текст В уряді планують зменшити частку тіньової економіки до 25%.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:00
В уряді планують зменшити частку тіньової економіки до 25%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді планують зменшити частку тіньової економіки до 25%.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:00
мммм....как обычно начнут выжимать соки из тех кто работает по серому (99% предприятий в Украине, которые типо белые), а чернушников не тронут ?
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