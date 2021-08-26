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Уряд фінансово допоможе
малозабезпеченим відкрити свій...

Уряд фінансово допоможе малозабезпеченим відкрити свій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:53

Уряд фінансово допоможе малозабезпеченим відкрити свій...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд запустить програму, в рамках якої малозабезпечені громадяни зможуть отримати підтримку на підприємництво.

Дивися повний текст Уряд фінансово допоможе малозабезпеченим відкрити свій бізнес.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:53

Им мозгов надо немного добавить, а не нашару отоваривать.
Кто хотел делом заняться, тот занялся и деньги для этого насобирал.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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