Уряд запустить програму, в рамках якої малозабезпечені громадяни зможуть отримати підтримку на підприємництво.
Дивися повний текст Уряд фінансово допоможе малозабезпеченим відкрити свій бізнес.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:53
Уряд фінансово допоможе малозабезпеченим відкрити свій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд фінансово допоможе малозабезпеченим відкрити свій бізнес.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:53
Им мозгов надо немного добавить, а не нашару отоваривать.
Кто хотел делом заняться, тот занялся и деньги для этого насобирал.
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