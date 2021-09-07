Укрпошта запускає пілотний проект по впровадженню почтоматов в своїх відділеннях.
Дивися повний текст Укрпошта запускає перші поштомати (відео).
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:12
Укрпошта запускає перші поштомати (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошта запускає перші поштомати (відео).
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:12
Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:51
Зачем наступать опять на грабли. Ведь уже есть негативный опыт Розетки и др. с этими почтоматами. Наш человек хочет сразу проверить товар а не получать кота в мешке. И не надо говорить что в Европе везде так. В Европе ты можешь вернуть этот товар в любой момент, а у нас надо пройти 9 кругов ада чтобы получить назад свои деньги
Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:31
_hunter
Оно то вроде правильно. Но на моём отделении сотни посылок, ячеек столько не поставят. Будет по 10-20. И все равно мы будем с пенсами стоять . Хотя идея классная
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:00
Re: Укрпошта запускає перші поштомати (відео)
О каком негативном опыте Розетки речь? Наоборот, очень удобно. Если что не так, а это крайне редко - всегда есть 14 дней на возврат
Додано: Суб 18 вер, 2021 11:07
Мало ли что они поставить хотят: возможно как амазоновский робот будет -- со стеллажа берет, в ячейку кладет прямо в момент выдачи. Возможно будет кнопка "заберу" завтра с пулом ячеек... Вариантов -- море.
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