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Укрпошта запускає перші
поштомати (відео)

Укрпошта запускає перші поштомати (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:12

Укрпошта запускає перші поштомати (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта запускає пілотний проект по впровадженню почтоматов в своїх відділеннях.

Дивися повний текст Укрпошта запускає перші поштомати (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:13

І навіщо поштомати у відділеннях?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:12

  0mage0 написав:І навіщо поштомати у відділеннях?

чтоб не стоять в очереди пенсов, решившик комуналку заплатить/пенсию получить?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:51

Зачем наступать опять на грабли. Ведь уже есть негативный опыт Розетки и др. с этими почтоматами. Наш человек хочет сразу проверить товар а не получать кота в мешке. И не надо говорить что в Европе везде так. В Европе ты можешь вернуть этот товар в любой момент, а у нас надо пройти 9 кругов ада чтобы получить назад свои деньги
alex7k
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:31

_hunter

Оно то вроде правильно. Но на моём отделении сотни посылок, ячеек столько не поставят. Будет по 10-20. И все равно мы будем с пенсами стоять :). Хотя идея классная
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:00

Re: Укрпошта запускає перші поштомати (відео)

alex7k написав:Зачем наступать опять на грабли. Ведь уже есть негативный опыт Розетки и др. с этими почтоматами. Наш человек хочет сразу проверить товар а не получать кота в мешке. И не надо говорить что в Европе везде так. В Европе ты можешь вернуть этот товар в любой момент, а у нас надо пройти 9 кругов ада чтобы получить назад свои деньги
О каком негативном опыте Розетки речь? Наоборот, очень удобно. Если что не так, а это крайне редко - всегда есть 14 дней на возврат
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:07

  PUnder написав:_hunter

Оно то вроде правильно. Но на моём отделении сотни посылок, ячеек столько не поставят. Будет по 10-20. И все равно мы будем с пенсами стоять :). Хотя идея классная

Мало ли что они поставить хотят: возможно как амазоновский робот будет -- со стеллажа берет, в ячейку кладет прямо в момент выдачи. Возможно будет кнопка "заберу" завтра с пулом ячеек... Вариантов -- море.
_hunter
 
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