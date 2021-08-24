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Комітет ВР рекомендував
законопроєкт про «олігархів» до...

Комітет ВР рекомендував законопроєкт про «олігархів» до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:47

Комітет ВР рекомендував законопроєкт про «олігархів» до...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні 17 вересня розглянув законопроєкт "про олігархів".

Дивися повний текст Комітет ВР рекомендував законопроєкт про «олігархів» до другого читання: що змінилося.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:48

Щоб там не було написано в законі, впевнений, якщо статус "олігарх" буде негативним, справжніх олігархів просто не внесуть до списку. Це банальний популізм, коли кажуть "олігарх", народ чує коломойський, фірташ, мєртвєчук, ахметов і кричать "на палю їх", а насправді це просто якийсь бізнесмен, якого вирішили "пощипати"...
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:04

Какая чёрная неблагодарность! Беня их вывел в люди, а они отплатили ему злом.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:25

  warlamp написав:Какая чёрная неблагодарность! Беня их вывел в люди, а они отплатили ему злом.

Бєня, начебто, не олігарх ...))
mvi
 
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