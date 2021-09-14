Документ направлено на підпис президенту.
Дивися повний текст Голова ВР Разумков підписав закон про продаж будинків разом із земельними ділянками.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:50
Голова ВР Разумков підписав закон про продаж будинків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова ВР Разумков підписав закон про продаж будинків разом із земельними ділянками.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:50
Тепер достатньо буде відсудити собачу будку щоб земля під вашим будинком перейшла до нових власників
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:53
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:03
Как по мне должно быть наоборот. Право собственности на обьект недвижимости переходит вместе с правом собствености на земельный участок.
Додано: Суб 18 вер, 2021 15:41
читайте между строк : при продаже (покупке) дома-сарая придётся платить налог на землю.
Додано: Суб 18 вер, 2021 18:18
А как определить что за чем переходит, если это теперь неразрывная пара? IMHO, оно и правильно. Всё равно те, кто хотел захватить землю через покупку на ней туалета, и раньше это великолепно делали.
Додано: Суб 18 вер, 2021 20:10
Бывало на заре приватизации приусадебных участков, что продавали лоху один дом, а потом хозяева земли требовали освободить земельный участок или платить сумасшедшую арендную плату.
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