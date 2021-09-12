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Інвестиційний гігант США
продав майже всі запаси...

Інвестиційний гігант США продав майже всі запаси...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:42

Інвестиційний гігант США продав майже всі запаси...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиційний аналітик BlackRock Расс Кестер заявив, що компанія вирішила продати майже всі свої запаси золота.

Дивися повний текст Інвестиційний гігант США продав майже всі запаси дорогоцінного металу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:43

А население США все так же продолжает скупать залотые монеты)
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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