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Інвестиційний гігант США продав майже всі запаси...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:42
Пропонуємо до обговорення:
Інвестиційний аналітик BlackRock Расс Кестер заявив, що компанія вирішила продати майже всі свої запаси золота.
Дивися повний текст Інвестиційний гігант США продав майже всі запаси дорогоцінного металу
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:43
А население США все так же продолжает скупать залотые монеты)
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straponesa
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