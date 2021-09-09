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Понад 700 держпідприємств на продаж: Мінекономіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:17
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки України оприлюднило перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2021 - 2023 роках.
Дивися повний текст Понад 700 держпідприємств на продаж: Мінекономіки оприлюднило список для приватизації
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:18
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Додано: Нед 19 вер, 2021 06:34
Как украсть оставшееся. Смотрите на всех экранах страны))
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