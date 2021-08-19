RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Києві почали робити платним
паркування на вулицях: 5...

В Києві почали робити платним паркування на вулицях: 5...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:08

В Києві почали робити платним паркування на вулицях: 5...

Пропонуємо до обговорення:
Ще влітку з’явилися чутки, що київська влада планує зробити платним паркування у дворах будинків у столиці.

Дивися повний текст В Києві почали робити платним паркування на вулицях: 5 грн на годину, 70 грн на день (список вулиць).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95421
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:09

А не у кого не слипнется, или в эту стоимость входит охрана и материальная ответственность?
tigr-uu
 
Повідомлень: 825
З нами з: 05.02.11
Подякував: 182 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:28

С математикой не сходится:
с 8ми утра до 22 вечера это 14 часов, заплатить за парковку получается 70, 350 или 490грн соответсвенно зоне.
Штраф за день получается 100, 500 и 700, но если оплатить штраф сразу, то 50, 250 и 350, что дешевле парковки.
Но тут есть лайфхак: штраф за парковку не по правилам(на тротуаре) составляет 255, делим на два - шара
alik
 
Повідомлень: 13
З нами з: 18.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві почали діяти нові стандарти в транспорті
R2 » П'ят 17 вер, 2021 10:24
7 324
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 15:16
serjclamone
Зеленський: «Ми почали будувати дороги, як США в 1930-х,...
R2 » Пон 13 вер, 2021 09:09
9 960
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 20:52
Scotch
У Києві тестують «швейцарську електричку» для поїздок в...
R2 » Чет 19 сер, 2021 11:29
7 840
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 вер, 2021 21:28
tigr-uu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97989)
17.09.2021 22:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.