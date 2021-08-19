Ще влітку з’явилися чутки, що київська влада планує зробити платним паркування у дворах будинків у столиці.
Дивися повний текст В Києві почали робити платним паркування на вулицях: 5 грн на годину, 70 грн на день (список вулиць).
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:08
В Києві почали робити платним паркування на вулицях: 5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Києві почали робити платним паркування на вулицях: 5 грн на годину, 70 грн на день (список вулиць).
Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:09
А не у кого не слипнется, или в эту стоимость входит охрана и материальная ответственность?
Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:28
С математикой не сходится:
с 8ми утра до 22 вечера это 14 часов, заплатить за парковку получается 70, 350 или 490грн соответсвенно зоне.
Штраф за день получается 100, 500 и 700, но если оплатить штраф сразу, то 50, 250 и 350, что дешевле парковки.
Но тут есть лайфхак: штраф за парковку не по правилам(на тротуаре) составляет 255, делим на два - шара
Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:25
Re: В Києві почали робити платним паркування на вулицях: 5..
На урловских-пчилках морды им еще не побили или они пока боятся туда показываться?
Додано: Суб 18 вер, 2021 07:57
Теперь, получается, нет смысла оставлять автомобиль дома
Не дома, а на проезжей части. Поднажми, Виталя. Владеть личным автомобилем в мегаполисе должно быть дорого.
Додано: Суб 18 вер, 2021 08:29
Каких ещё решений ждать от мэра, семья которого живет вообще в другой стране, а сам мэр летает над пробками на вертолете? Ему вообще плевать как мы живем
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:29
Так вы ж эти пробки и создаёте. Не Виталя в два ряда по обочинам паркуется круглосуточно и дворы с газонами копытами забивает. Т.е. парковок не хватает. А когда чего-то бесплатного не хватает, за это вводится оплата. Везде так.
Додано: Суб 18 вер, 2021 11:09
Таким "хакерам" будет вызван эвакуатор
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