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В Києві почали робити платним паркування на вулицях: 5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 вер, 2021 16:34
unicdima написав:
На урловских-пчилках морды им еще не побили или они пока боятся туда показываться?
Опасный район?
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