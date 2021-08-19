RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Києві почали робити платним
паркування на вулицях: 5...

В Києві почали робити платним паркування на вулицях: 5...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:34

  unicdima написав:На урловских-пчилках морды им еще не побили или они пока боятся туда показываться?

Опасный район?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6847
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 17:24

  Investor_K написав:
  unicdima написав:На урловских-пчилках морды им еще не побили или они пока боятся туда показываться?

Опасный район?

самый густонаселенный спальник в Киеве, там с парковками беда.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1873
З нами з: 10.06.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 18:13

Re: В Києві почали робити платним паркування на вулицях: 5..

не далее как полгода назад говорили что не будет такого, все выдумки
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2492
З нами з: 27.09.19
Подякував: 81 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві почали діяти нові стандарти в транспорті
R2 » П'ят 17 вер, 2021 10:24
7 497
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 15:16
serjclamone
Зеленський: «Ми почали будувати дороги, як США в 1930-х,...
R2 » Пон 13 вер, 2021 09:09
9 968
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 20:52
Scotch
У Києві тестують «швейцарську електричку» для поїздок в...
R2 » Чет 19 сер, 2021 11:29
7 846
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 вер, 2021 21:28
tigr-uu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98046)
18.09.2021 19:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.