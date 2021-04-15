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Франція виплатить домогосподарствам з низькими доходами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 вер, 2021 09:12
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Франції у відповідь на зростання цін на енергоносії планує виділити в грудні по 100 євро для 5,8 млн домогосподарств, щоб допомогти їм оплатити рахунки.
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Додано: Суб 18 вер, 2021 09:12
"chèвопросы énergie "
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