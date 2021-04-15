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Франція виплатить домогосподарствам
з низькими доходами...

Франція виплатить домогосподарствам з низькими доходами...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:12

Франція виплатить домогосподарствам з низькими доходами...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Франції у відповідь на зростання цін на енергоносії планує виділити в грудні по 100 євро для 5,8 млн домогосподарств, щоб допомогти їм оплатити рахунки.

Дивися повний текст Франція виплатить домогосподарствам з низькими доходами по 100 євро на енергоносії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:12

"chèвопросы énergie "
...
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 22:03

Ещё можно добавить, во Франции есть ещё школьные субсидии, для них 1 сентября это шок , денег нет даже собрать ребенка в школу.
В 2021году субсидия составляла, : 370,31 € в год для детей 6 - 10 лет 390,74 € для детей 11 - 14 лет. 404,28 € для детей 15 - 18 лет.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 07:49

Re: Франція виплатить домогосподарствам з низькими доходами.

Школа почти во всем мире ад.
В Японии дорого, в США дорого.
У нас еще сносно сейчас, но зато сдавайте деньги на ремонт, на шторы, на подарки.
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:13

  wild2006 написав:Школа почти во всем мире ад.
В Японии дорого, в США дорого.
У нас еще сносно сейчас, но зато сдавайте деньги на ремонт, на шторы, на подарки.

В этих странах на медицине, на обучении зарабатывают деньги.
У них гражданин должен работать для того чтобы учиться и лечиться.
У нас же 30 лет назад государство было заинтересованное выучить и вылечить гражданина бесплатно для того чтобы он хорошо работал и хоть что то откладывал в сберегательный банк.
У них как по классику. Вечером деньги, утром стулья. Или бери кредит.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:04

Re: Франція виплатить домогосподарствам з низькими доходами.

Э нет, и в США и в Японии муниципальное школьное обучение бесплатное.
А хочешь в элитную школу - либо умом, либо деньгами.
wild2006
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