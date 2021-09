Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на...

Додано: Сер 29 вер, 2021 21:46

Хороше місце пустим не буває.

Канада поступово реалізує проекти які дозволять експортувати до одного мільярда кубів газу щоденно



Canadian LNG Projects

Eighteen LNG export facilities have been proposed in Canada – 13 in British Columbia, 2 in Quebec and 3 in Nova Scotia – with a total proposed export capacity of 216 Million tons per annum (mtpa) of LNG (approximately 29 Billion cubic feet per day (Bcf/d) of natural gas).