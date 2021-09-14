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Аеропорт Бориспіль розповів, чи готовий приймати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 20:21
Пропонуємо до обговорення:
Аеропорт Бориспіль має досвід обслуговування найбільших в історії української авіації літаків Boeing 777-300, які найближчим часом повинна отримати МАУ, повідомили avianews.com в прес-службі підприємства.
Дивися повний текст Аеропорт Бориспіль розповів, чи готовий приймати літаки-гіганти МАУ
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