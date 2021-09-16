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Уряд передбачає падіння
гривні в 2022 році — проект...

Уряд передбачає падіння гривні в 2022 році — проект...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 22:43

Уряд передбачає падіння гривні в 2022 році — проект...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів прогнозує падіння обмінного курсу гривні відносно долара до 28,6 грн/дол. наступного року.

Дивися повний текст Уряд передбачає падіння гривні в 2022 році — проект держбюджету.
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