Близько 40% українців готові переїхати до іншої країни на постійне місце проживання.
Дивися повний текст 40% українців готові переїхати до іншої країни на постійне місце проживання (опитування).
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Додано: Пон 20 вер, 2021 08:51
40% українців готові переїхати до іншої країни на...
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Дивися повний текст 40% українців готові переїхати до іншої країни на постійне місце проживання (опитування).
Додано: Пон 20 вер, 2021 09:03
Это не показатель, у нас народ будет жрать мивину и ходить в секонде, но ездить на тачке.
Додано: Пон 20 вер, 2021 09:58
НУ все же хотели дешёвые автомобили. Вот и последствия. Выход - продать автомобиль или переехать в менее заселённый район, частный дом. А парковка в центре - привилегия. За неё нужно платить.
К этому и приучают штрафами.
Востаннє редагувалось Omega в Пон 20 вер, 2021 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 вер, 2021 11:36
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:45
Да, ніщебродство. Тому що без проблем можна запаркуватись в центрі Відня, Варшави, Будапешта, на платній парковці, потративши трохи більше, ніж на околиці. А ніщєброди кидають свої тачки де попало і як попало.
Та й автохлам, звезений з усієї Європи і не тільки, не показник достатку?
Проблема в відсутності можливостей для самореалізації найбільш активної і обдарованої частини суспільства. "Сіра" більшість як в народі, так і у владі, паразитує і встановлює свої правила- ці точно не поїдуть.
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