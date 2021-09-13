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Система для моніторингу
«олігархів» вже готова — РНБО

Система для моніторингу «олігархів» вже готова — РНБО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:59

Система для моніторингу «олігархів» вже готова — РНБО

Пропонуємо до обговорення:
Рада нацбезпеки та оборони з серпня ввела в експлуатацію систему моніторингу "олігархів", яка використовуватиметься у разі ухвалення Верховною Радою законопроєкту №5599.

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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:59

после долгих обсуждений и исследований, был выведен абсолютный алгоритм определения олигарха. Его фамилия начинается на "П" а заканчивается на "-орошенко". Как-то так...
ruslan42212
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