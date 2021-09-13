Рада нацбезпеки та оборони з серпня ввела в експлуатацію систему моніторингу "олігархів", яка використовуватиметься у разі ухвалення Верховною Радою законопроєкту №5599.
Дивися повний текст Система для моніторингу «олігархів» вже готова — РНБО.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 09:59
Система для моніторингу «олігархів» вже готова — РНБО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Система для моніторингу «олігархів» вже готова — РНБО.
Додано: Пон 20 вер, 2021 09:59
после долгих обсуждений и исследований, был выведен абсолютный алгоритм определения олигарха. Его фамилия начинается на "П" а заканчивается на "-орошенко". Как-то так...
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