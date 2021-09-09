У грошовому вираженні експорт української соняшникової олії склав $3,78 млрд, що на 10% більше показника за січень-серпень 2020 року ($ 3,43 млрд).
Дивися повний текст Хто імпортує найбільше соняшникової олії з України.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:58
Хто імпортує найбільше соняшникової олії з України
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Дивися повний текст Хто імпортує найбільше соняшникової олії з України.
Додано: Вів 21 вер, 2021 07:57
Зато нашим в три дорого продают, а что мы же лучше другие страны обеспечим чем свою родную.
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