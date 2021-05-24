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Таїланд надаватиме 10-річні
візи іноземцям, які вкладуть...

Таїланд надаватиме 10-річні візи іноземцям, які вкладуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 06:05

Таїланд надаватиме 10-річні візи іноземцям, які вкладуть...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Таїланду розробив план для залучення заможних іноземців у країну – вони зможуть отримати довгострокову візу в обмін на інвестиції.

Дивися повний текст Таїланд надаватиме 10-річні візи іноземцям, які вкладуть в країну не менше $250 000 інвестицій.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 06:05

А какой смысл в этой визе на 10 лет? Секс туризм настолько важен?
Ferox
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