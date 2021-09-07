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Перші серійні електромобілі Lyriq марки Cadillac...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 вер, 2021 07:04
Пропонуємо до обговорення:
Попередні замовлення на електричний кросовер Cadillac Lyriq відкрилися 18 вересня 2021 року, і вже менше ніж за 20 хвилин всі доступні машини у виконанні Debut Edition були зарезервовані покупцями.
Дивися повний текст Перші серійні електромобілі Lyriq марки Cadillac розкупили менше ніж за 20 хвилин (фото)
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Додано: Вів 21 вер, 2021 07:04
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