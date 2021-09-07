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Перші серійні електромобілі
Lyriq марки Cadillac...

Перші серійні електромобілі Lyriq марки Cadillac...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 07:04

Перші серійні електромобілі Lyriq марки Cadillac...

Пропонуємо до обговорення:
Попередні замовлення на електричний кросовер Cadillac Lyriq відкрилися 18 вересня 2021 року, і вже менше ніж за 20 хвилин всі доступні машини у виконанні Debut Edition були зарезервовані покупцями.

Дивися повний текст Перші серійні електромобілі Lyriq марки Cadillac розкупили менше ніж за 20 хвилин (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 07:04

батареєю ємністю 100 кВт/год
Крута батарея, мабуть :) Тільки незрозуміло, що це за одиниця кіловати ділені на годину, або джоулі ділені на секунду у квадраті. Взагалі раніше енергія вимірювалася просто в джоулях, але тут, мабуть, якась альтернативна фізика :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:30

  0mage0 написав:
батареєю ємністю 100 кВт/год
Крута батарея, мабуть :) Тільки незрозуміло, що це за одиниця кіловати ділені на годину, або джоулі ділені на секунду у квадраті. Взагалі раніше енергія вимірювалася просто в джоулях, але тут, мабуть, якась альтернативна фізика :)

Перевод в другие единицы
1 Дж = 1 кг·м²/с² = 1 Н·м = 1 Вт·с = 1 Кл·В.
1 Дж = 107 эрг.
1 Дж ≈ 6,24151⋅1018 эВ.
1 МДж = 0,277(7) кВт·ч.
1 кВт·ч = 3,6 МДж.
1 Дж ≈ 0,238846 калориям.
1 калориям (международная) = 4,1868 Дж[5].
1 термохимическая калория = 4,1840 Дж[5].
1 килотонна ТНТ (=Ткалт) ≈ 4,1840 ТДж (4,184⋅1012 Дж).
1 килограмм-сила-метр (кгс·м) = 9,80665 Дж (точно).
1 Дж ≈ 0,101972 кгс·м.
Где киловатты можно выразить в других
1 Вт = 107 эрг/с
1 Вт ≈ 0,102 кгс·м/с
1 Вт ≈ 1,36⋅10−3 л. с.
1 Вт = 859,8452279 кал/ч
И время с часов разбить в минуты или секунды
Другими словами - кто как хочет, так и ....
Тут Мир к единой таблице размеров одежды и обуви прийти не может. Штаты вообще в другом измерении живут
Мне проще в киловаттах в час
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:32

  p_a_l написав:Мені простіше в кіловатах на годину

Тепер зрозуміло, для кого пишуть такі "новини" :)
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:10

  0mage0 написав:
  p_a_l написав:Мені простіше в кіловатах на годину

Тепер зрозуміло, для кого пишуть такі "новини" :)

Представляю себе, как вас коробит, когда приходит счет за электроэнергию! Поди, "Чегототамэнерго" в джоулях не выставляют?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:41

  Gastarbaiter написав:
  0mage0 написав:
  p_a_l написав:Мені простіше в кіловатах на годину

Тепер зрозуміло, для кого пишуть такі "новини" :)

Уявляю собі, як вас коробить, коли приходить рахунок за електроенергію! Піди, "Чегототаменерго" в джоулях не виставляють?

Так, іще один "спостережливий" читач :)
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