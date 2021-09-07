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Україна виготовлятиме
обладнання для європейських...

Україна виготовлятиме обладнання для європейських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 14:13

Україна виготовлятиме обладнання для європейських...

Пропонуємо до обговорення:
Україна виготовлятиме батареї для виробництва електрокарів в Європі.

Дивися повний текст Україна виготовлятиме обладнання для європейських електрокарів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 14:14

ну такие инвестиции привлечь - много ума не надо. Производство батарей это одно из самых грязных производст что может быть, ЕС понятное дело у себя на территории это видеть и нюхать не желает
redmax11
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