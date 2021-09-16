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Україна переходить у «жовту» зону карантину з 23 вересня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 вер, 2021 16:46
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба уряду за результатами засідання комісії.
Дивися повний текст Україна переходить у «жовту» зону карантину з 23 вересня
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Додано: Вів 21 вер, 2021 16:46
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