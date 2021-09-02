Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Дивися повний текст Деякі кияни отримали платіжки за опалення в кілька десятків тисяч (відео).
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Додано: Вів 21 вер, 2021 19:11
Деякі кияни отримали платіжки за опалення в кілька...
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Дивися повний текст Деякі кияни отримали платіжки за опалення в кілька десятків тисяч (відео).
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:11
"Киевлянка Ирина, которой насчитали почти 40 тысяч, взяла кредит для уплаты по счету."
Глупая женщина даже не заподозрила, что произошла ошибка, и не пошла разбираться.
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