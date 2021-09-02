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Деякі кияни отримали платіжки
за опалення в кілька...

Деякі кияни отримали платіжки за опалення в кілька...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:11

Деякі кияни отримали платіжки за опалення в кілька...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дивися повний текст Деякі кияни отримали платіжки за опалення в кілька десятків тисяч (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:11

"Киевлянка Ирина, которой насчитали почти 40 тысяч, взяла кредит для уплаты по счету."

Глупая женщина даже не заподозрила, что произошла ошибка, и не пошла разбираться.
avk
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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