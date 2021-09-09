На першому місці серед кредиторів - традиційно Кіпр з часткою 48,8%.
Дивися повний текст Рейтинг найбільших кредиторів: кому заборгували українські підприємства.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:33
Рейтинг найбільших кредиторів: кому заборгували...
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Дивися повний текст Рейтинг найбільших кредиторів: кому заборгували українські підприємства.
Додано: Вів 21 вер, 2021 20:33
Что и следовало доказать - все наши "зарубежные инвестиции" - это выведенные самими же олигархами/предприятиями/компаниями/бизнесменами в офшоры капиталы. Другими словами - никому, кроме самих же себя, наша страна не интересна. Печально.
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