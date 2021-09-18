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Собівартість видобутку газу «Нафтогазом» становить 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 вер, 2021 09:35
Пропонуємо до обговорення:
Виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Отто Ватерландер заявляє, що собівартість видобутку газу "Нафтогазом" становить 1 гривня/куб. м газу.
Дивися повний текст Собівартість видобутку газу «Нафтогазом» становить 1 гривня/куб. м, — виконавчий директор групи Ватерландер
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Додано: Сер 22 вер, 2021 09:35
ватершлямбур, лодку не раскачивай, а
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