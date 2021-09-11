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Українці другий місяць поспіль
забирають гроші з банків

Українці другий місяць поспіль забирають гроші з банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 11:52

Українці другий місяць поспіль забирають гроші з банків

Пропонуємо до обговорення:
Номінальний обсяг коштів населення в банках за серпень скоротився на 6,6 млрд — до 686,9 млрд грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 11:52

Готовятся к "удалёнке" и предполагаемой ревизии карманов государством - вкладывают в товар.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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