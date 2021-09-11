Номінальний обсяг коштів населення в банках за серпень скоротився на 6,6 млрд — до 686,9 млрд грн.
Дивися повний текст Українці другий місяць поспіль забирають гроші з банків.
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Додано: Сер 22 вер, 2021 11:52
Українці другий місяць поспіль забирають гроші з банків
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Дивися повний текст Українці другий місяць поспіль забирають гроші з банків.
Додано: Сер 22 вер, 2021 11:52
Готовятся к "удалёнке" и предполагаемой ревизии карманов государством - вкладывают в товар.
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