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Рада ухвалила постанову щодо забезпечення українців житлом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 вер, 2021 12:18
Пропонуємо до обговорення:
Рада доручила Кабміну проаналізувати стан забезпечення українців житлом.
Дивися повний текст Рада ухвалила постанову щодо забезпечення українців житлом
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Додано: Сер 22 вер, 2021 12:18
Тобто все ще будуть роздавати житло від держави ?
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