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Рада ухвалила постанову щодо
забезпечення українців житлом

Рада ухвалила постанову щодо забезпечення українців житлом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 12:18

Рада ухвалила постанову щодо забезпечення українців житлом

Пропонуємо до обговорення:
Рада доручила Кабміну проаналізувати стан забезпечення українців житлом.

Дивися повний текст Рада ухвалила постанову щодо забезпечення українців житлом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 12:18

Тобто все ще будуть роздавати житло від держави ?
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 12:47

  5kopiyok написав:Тобто все ще будуть роздавати житло від держави ?

ну да, как и раньше, избранным :mrgreen:
Вадим Жураковский
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