В Україні слід продовжувати стимулюючі заходи монетарної та фіскальної політики.
Дивися повний текст Данилишин заявляє про необхідність продовжувати заходи стимулювання економіки.
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Додано: Сер 22 вер, 2021 13:16
Данилишин заявляє про необхідність продовжувати заходи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилишин заявляє про необхідність продовжувати заходи стимулювання економіки.
Додано: Сер 22 вер, 2021 13:16
Найкращим стимулом для економіки буде відсторонення зелених младоригів від влади.
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