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Данилишин заявляє про необхідність
продовжувати заходи...

Данилишин заявляє про необхідність продовжувати заходи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 13:16

Данилишин заявляє про необхідність продовжувати заходи...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні слід продовжувати стимулюючі заходи монетарної та фіскальної політики.

Дивися повний текст Данилишин заявляє про необхідність продовжувати заходи стимулювання економіки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 13:16

Найкращим стимулом для економіки буде відсторонення зелених младоригів від влади.
sergiykopyl
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Модератори: Ірина_, Модератор

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