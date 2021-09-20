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Кабмін пропонує встановити
плату за користування...

Кабмін пропонує встановити плату за користування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 15:29

Кабмін пропонує встановити плату за користування...

Пропонуємо до обговорення:
Також пропонується ввести електронну систему плати за користування автомобільними дорогами.

Дивися повний текст Кабмін пропонує встановити плату за користування державними дорогами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 15:29

акцизы и налоги в топливе снизят я так понимаю...
ruslan42212
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