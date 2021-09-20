Також пропонується ввести електронну систему плати за користування автомобільними дорогами.
Дивися повний текст Кабмін пропонує встановити плату за користування державними дорогами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 вер, 2021 15:29
Кабмін пропонує встановити плату за користування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує встановити плату за користування державними дорогами.
Зараз переглядають цей форум: moveton і 29 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|