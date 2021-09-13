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Від 100 доларів: найдешевший
електромобіль у світі...

Від 100 доларів: найдешевший електромобіль у світі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 08:20

Від 100 доларів: найдешевший електромобіль у світі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alibaba.

Дивися повний текст Від 100 доларів: найдешевший електромобіль у світі надійшов у продаж (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 08:20

У нас это точно будет 4000+ нужно же наполнять бюджет.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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