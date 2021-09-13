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Від 100 доларів: найдешевший електромобіль у світі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 вер, 2021 08:20
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alibaba.
Дивися повний текст Від 100 доларів: найдешевший електромобіль у світі надійшов у продаж (фото)
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Додано: Чет 23 вер, 2021 08:20
У нас это точно будет 4000+ нужно же наполнять бюджет.
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