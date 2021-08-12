Державними преференціями в рамках програми "інвестиційна няня" цікавляться 10-15 іноземних компаній.
Дивися повний текст Близько 15 іноземних компаній цікавляться програмою «інвестняня», — глава спецкомісії.
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Додано: Чет 23 вер, 2021 10:13
Близько 15 іноземних компаній цікавляться програмою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Близько 15 іноземних компаній цікавляться програмою «інвестняня», — глава спецкомісії.
Додано: Чет 23 вер, 2021 10:13
Более маразматической программы для привлечения инвесторов и представить сложно... Сегодня одна власть и есть "няня" - завтра "няню" уволили и инвестору пи..ц ))))) Систему прозрачную и честную строить нужно и инвесторы сами придут, ди..лы, мля!
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