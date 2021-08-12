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Близько 15 іноземних компаній
цікавляться програмою...

Близько 15 іноземних компаній цікавляться програмою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 10:13

Близько 15 іноземних компаній цікавляться програмою...

Пропонуємо до обговорення:
Державними преференціями в рамках програми "інвестиційна няня" цікавляться 10-15 іноземних компаній.

Дивися повний текст Близько 15 іноземних компаній цікавляться програмою «інвестняня», — глава спецкомісії.
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 10:13

Более маразматической программы для привлечения инвесторов и представить сложно... Сегодня одна власть и есть "няня" - завтра "няню" уволили и инвестору пи..ц ))))) Систему прозрачную и честную строить нужно и инвесторы сами придут, ди..лы, мля!
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