Про це повідомляється в трансляції засідання парламенту в Youtube.
Дивися повний текст Прийнято закон про олігархів: що він передбачає.
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Додано: Чет 23 вер, 2021 14:29
Прийнято закон про олігархів: що він передбачає
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прийнято закон про олігархів: що він передбачає.
Додано: Чет 23 вер, 2021 14:29
"Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками."
Раньше также было.
"Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации"
Чтоб в черную было? Вообще в обход любых налогов.
Все этот Зеля что ни придумает все ерунда.
"Олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой."
Даже не представляю как это может выглядеть.
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