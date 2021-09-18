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Прийнято закон про олігархів:
що він передбачає

Прийнято закон про олігархів: що він передбачає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 14:29

Прийнято закон про олігархів: що він передбачає

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в трансляції засідання парламенту в Youtube.

Дивися повний текст Прийнято закон про олігархів: що він передбачає.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 14:29

"Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками."
Раньше также было.

"Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации"
Чтоб в черную было? Вообще в обход любых налогов.

Все этот Зеля что ни придумает все ерунда.

"Олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой."
Даже не представляю как это может выглядеть.
Juna
 
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