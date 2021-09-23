Про це він написав у Telegram.
Дивися повний текст Зеленський: Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 08:51
Зеленський: Олігархічної гілки влади в Україні більше не...
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Дивися повний текст Зеленський: Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.
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