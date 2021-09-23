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Зеленський: Олігархічної гілки
влади в Україні більше не...

Зеленський: Олігархічної гілки влади в Україні більше не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 08:51

Зеленський: Олігархічної гілки влади в Україні більше не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у Telegram.

Дивися повний текст Зеленський: Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.
R2
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Вот это мочит?!))
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