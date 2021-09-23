Про це повідомив президент "Блокчейн Асоціації України" (БАУ) і засновник криптобіржі Kuna Михайло Чобанян в Телеграмі.
Дивися повний текст Податок на криптовалюту в Україні — проект закону.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 09:56
Податок на криптовалюту в Україні — проект закону
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на криптовалюту в Україні — проект закону.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:11
Как они представляют себе контроль за правильностью расчета прибыли, интересно?🤔
Если например я закинул 1000, заработал 2000, но вывел из них только 500?
Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:52
это будет неработающий закон.
1) не смогут определить, что выводится из криптовалюты.
2) медленно, но растёт количество точек, где можно купить прямо за крипту.
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