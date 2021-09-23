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Податок на криптовалюту в
Україні — проект закону

Податок на криптовалюту в Україні — проект закону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 09:56

Податок на криптовалюту в Україні — проект закону

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив президент "Блокчейн Асоціації України" (БАУ) і засновник криптобіржі Kuna Михайло Чобанян в Телеграмі.

Дивися повний текст Податок на криптовалюту в Україні — проект закону.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 09:56

Кто бы то сомневался.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:11

Как они представляют себе контроль за правильностью расчета прибыли, интересно?🤔
Если например я закинул 1000, заработал 2000, но вывел из них только 500?
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:39

Валюта виртуальная, и налоги от нее тоже будуть виртуальными. :mrgreen:
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:52

это будет неработающий закон.
1) не смогут определить, что выводится из криптовалюты.
2) медленно, но растёт количество точек, где можно купить прямо за крипту.
N0mad
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