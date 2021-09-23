З'являться нові позначки в водійських правах.
Дивися повний текст Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:20
Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:20
А если экзамены сдавал на авто без гидроусилителя и кондиционера, что тогда?
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