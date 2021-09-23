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Водійські права в Україні
оформлятимуть по-новому

Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:20

Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому

Пропонуємо до обговорення:
З'являться нові позначки в водійських правах.

Дивися повний текст Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:20

А если экзамены сдавал на авто без гидроусилителя и кондиционера, что тогда?
p_a_l
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