З'являться нові позначки в водійських правах.
Дивися повний текст Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:20
Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:20
А если экзамены сдавал на авто без гидроусилителя и кондиционера, что тогда?
Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:05
Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:05
какая то зе-ущербная логика у тех кто эту чушь понапридумал
С автомата на механике нельзя? А с механики на автомат - тоже нет. Там же не понятно и нельзя вообще догадаться как скорость переключать, педали сцепления то нет
А на электромобиле собственном если "на права" сдавать, где вообще только педаль газа, тормоза и штурвал - какую выдадут категорию
Дурачье
Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:09
Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:26
Видимо, в других странах тоже логика ущербная.
Ну и как бы да, человек без навыков езды на механике о некоторых нюансах может даже не догадываться. Еще застрянет посреди перекрестка или пойдет на обгон на верхней передаче и не успеет.
Но вам лишь бы везде глупость видеть.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:58
Re: Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому
Читаю: "обмеження на керування транспортним засобом тільки в денні години або в межах певного міста/регіону, або в радіусі декількох кілометрів від місця проживання."
Им есть у кого учиться! У немцев. Ведь в Германии даже есть сезонные номера, и (с ними) можно ездить только в период указанных месяцев. Например, указаны месяцы 03/10 и это означает "с марта по октябрь" - а в ноябре,декабре,январе,феврале не имеешь права ездить.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:12
Ну, зато поприколухотьпосмеемсялижбынепорошенкохуженебудет.
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