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Водійські права в Україні
оформлятимуть по-новому

Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:20

Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому

Пропонуємо до обговорення:
З'являться нові позначки в водійських правах.

Дивися повний текст Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:20

А если экзамены сдавал на авто без гидроусилителя и кондиционера, что тогда?
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:05

  p_a_l написав:А если экзамены сдавал на авто без гидроусилителя и кондиционера, что тогда?

На лошадь пересаживайся :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:05

  R2 написав:
З'являться нові позначки в водійських правах.

приспособление транспортного средства – только автоматическая трансмиссия, ручное управление автомобилем, специальные приспособления для управления трансмиссией и сцеплениям

какая то зе-ущербная логика у тех кто эту чушь понапридумал :?
С автомата на механике нельзя? А с механики на автомат - тоже нет. Там же не понятно и нельзя вообще догадаться как скорость переключать, педали сцепления то нет :mrgreen:
А на электромобиле собственном если "на права" сдавать, где вообще только педаль газа, тормоза и штурвал :D - какую выдадут категорию :?:

Дурачье :oops:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:09

  p_a_l написав:А если экзамены сдавал на авто без гидроусилителя и кондиционера, что тогда?


Зашем такои слошны вапрос спрашиваэш, а? :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:26

  EKO написав:какая то зе-ущербная логика у тех кто эту чушь понапридумал :?
С автомата на механике нельзя?

Видимо, в других странах тоже логика ущербная.
Ну и как бы да, человек без навыков езды на механике о некоторых нюансах может даже не догадываться. Еще застрянет посреди перекрестка или пойдет на обгон на верхней передаче и не успеет.
Но вам лишь бы везде глупость видеть.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:58

Re: Водійські права в Україні оформлятимуть по-новому

Читаю: "обмеження на керування транспортним засобом тільки в денні години або в межах певного міста/регіону, або в радіусі декількох кілометрів від місця проживання."

Им есть у кого учиться! У немцев. Ведь в Германии даже есть сезонные номера, и (с ними) можно ездить только в период указанных месяцев. Например, указаны месяцы 03/10 и это означает "с марта по октябрь" - а в ноябре,декабре,январе,феврале не имеешь права ездить.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:12

  EKO написав:
  R2 написав:
З'являться нові позначки в водійських правах.

приспособление транспортного средства – только автоматическая трансмиссия, ручное управление автомобилем, специальные приспособления для управления трансмиссией и сцеплениям

какая то зе-ущербная логика у тех кто эту чушь понапридумал :?
С автомата на механике нельзя? А с механики на автомат - тоже нет. Там же не понятно и нельзя вообще догадаться как скорость переключать, педали сцепления то нет :mrgreen:
А на электромобиле собственном если "на права" сдавать, где вообще только педаль газа, тормоза и штурвал :D - какую выдадут категорию :?:

Дурачье :oops:


Ну, зато поприколухотьпосмеемсялижбынепорошенкохуженебудет.
Schmit
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